Motociclista agride condutor, deixa-o inanimado e abandona local em Valongo

Um condutor sofreu ferimentos de média gravidade na sequência de uma discussão com um motociclista, em Valongo, no domingo. Segundo a Guarda Nacional Republicana, o agressor e a vítima já se conheciam. Uma perseguição iniciada em Felgueiras só terminou na rua de Vilar, em Alfena.O motociclista agrediu o condutor do carro a soco, deixou-o inconsciente no chão e fugiu do local.O caso foi participado à GNR de Alfena. As autoridades investigam agora as circunstâncias da agressão na via pública. Ao que tudo indica, a rixa teve origem em desentendimentos pessoais.