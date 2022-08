Motociclista de 55 anos morre em colisão com carro em Moreira de Cónegos

Um homem de 55 anos morreu numa colisão entre a mota em que seguia e um carro, esta manhã, na EN105, em Moreira de Cónegos, Guimarães.

O alerta para o acidente foi dado às 10h09. O motociclista, residente em Lordelo, Guimarães, foi assistido no local pelos Bombeiros de Vizela e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães. Foi transportado, com ferimentos graves, para o hospital da cidade-berço e, poucos minutos após dar entrada na unidade de saúde, entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.