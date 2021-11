Motociclista ferido com gravidade ao colidir com camião na Maia

Uma colisão entre um motociclo e um camião deixou o condutor do veículo de duas rodas em estado grave, ao início desta tarde, na rua D. Afonso Henriques, em Águas Santas, Maia.O alerta para o acidente foi dado às 13h21. A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Moreira da Maia e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João. O motociclista foi depois transportado, com ferimentos graves, para aquela unidade de saúde.Após o acidente, uma das faixas daquela rua esteve cortada ao trânsito. A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.