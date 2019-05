Um homem, de 65 anos, ficou ferido com gravidade, na manhã desta quarta-feira, numa colisão entre um carro e uma mota, na EN101, em Trandeiras, Braga.



O alerta foi dado às 9h18.





No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga e o INEM.O ferido foi assistido no local e transportado para o Hospital de Braga.As causas da colisão estão ainda por apurar. A GNR esteve no local.