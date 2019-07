Motociclista ferido com gravidade em despiste em Loulé

Um motociclista de 30 anos sofreu este domingo ferimentos graves na sequência do despiste do motociclo em que seguia, na estrada que liga Cortelha ao Barranco do Velho, no interior do concelho de Loulé.Foi assistido no local por bombeiros e INEM, num total de seis operacionais e três viaturas e, depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de Faro, onde ficou internado, em estado considerado grave.A GNR tomou conta da ocorrência e deverá agora avançar com uma investigação para apurar as causas do acidente.