Filipa Gomes, piloto de moto de 38 anos, morreu esta quinta-feira no Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa depois de ter sofrido um aparatoso acidente no autódromo do Estoril, em Cascais, no passado domingo.Foi assistida "de imediato" pela equipa médica do circuito após o despiste, durante a Copa Dunlop Motoval, do campeonato nacional de velocidade.A piloto deixa uma filha de 17 anos.