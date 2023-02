Um motociclista, de 19 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de sexta-feira, na sequência da colisão da moto em que seguia e um carro, na Murtosa.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros da Murtosa, para um acidente rodoviário, na EN327, nas Quintas do Norte, na Torreira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi mobilizada.A vítima foi levada, pelos Bombeiros da Murtosa, para o hospital da Feira.A GNR investiga as causas do acidente.