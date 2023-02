Duas pessoas gravemente feridas após colisão entre dois carros em Anadia

Duas pessoas sofreram ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Anadia. No mesmo acidente, uma vítima menor sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para um acidente rodoviário, na Estrada Nacional 1, na Malaposta, na união de juntas de Arcos e Mogofores. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra e a ambulância de suporte imediato de vida de Anadia também foram mobilizadas.As vítimas adultas foram levadas para o hospital universitário de Coimbra. A vítima menor foi levada para o hospital pediátrico, também de Coimbra.A GNR investiga as causas do acidente.