Um motociclista, com cerca de 40 anos, morreu após se despistar, esta manhã, em Malveira da Serra, Alcabideche. Depois do despiste, a vítima terá sido atropelada por um autocarro. O óbito foi declarado no local.



No local estão 13 operacionais apoiados por cinco viaturas incluindo os Bombeiros Voluntários de Alcabideche, o INEM e a GNR. O alerta foi dado às 11h03.