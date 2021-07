Motociclista morre em colisão com carro na Covilhã

Um homem de 28 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros, no Tortosendo, concelho da Covilhã, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A ocorrência foi registada às 15:32 e, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o óbito do condutor do motociclo "foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã".

A mesma fonte adiantou que o acidente ocorreu dentro da vila de Tortosendo, no Bairro do Cabeço, sendo que o condutor do veículo ligeiro não sofreu quaisquer ferimentos.

No local estiveram os Bombeiros da Covilhã e elementos da GNR, para além da VMER.