Um motorista de 38 anos disparou sobre um homem, num caso de desavenças entre vizinhos, em Gondomar, ao final da tarde de 19 de setembro. O suspeito foi agora detido pela Polícia Judiciária do Porto por detenção de arma proibida, na sequência do cumprimento de mandados de busca para recuperar a caçadeira usada na tentativa de homicídio. Na altura do crime, o disparo “apenas por sorte não atingiu o visado”, indicou a PJ em comunicado.





Na busca à casa do suspeito, foram apreendidas munições e a caçadeira presumivelmente utilizada no crime. O detido já tem antecedentes criminais por tráfico de droga, condução sem habilitação legal e ofensas à integridade física qualificadas. Será presente a primeiro interrogatório judicial.