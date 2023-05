Um homem de 45 anos, motorista de TVDE - Transporte de Passageiros em Veículos Descaracterizados -, foi regado com álcool e incendiado com um isqueiro quando descansava num jardim de Odivelas.



Em pânico e com parte do corpo em chamas, a vítima correu para o quartel de bombeiros a pedir socorro. Recebeu assistência e foi transportada, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.









