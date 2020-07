MP abre inquérito a saudação nazi durante hino nacional em comício do Chega no Porto

O Ministério Público abriu um inquérito à saudação nazi durante o hino nacional no encerramento de um comício do Chega, a 25 de janeiro, no Porto.O deputado André Ventura, que estava no comício, já foi notificado para responder como testemunha, soube o. Uma das perguntas realizadas é se André Ventura tinha conhecimento que aquele gesto iria acontecer.A notificação do Ministério Público com um conjunto de questões chegou na quinta-feira ao gabinete do deputado , na Assembleia da República.A 3.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto quer saber se André Ventura conhece ou sabe identificar a pessoa filmada a fazer a saudação nazi durante o hino nacional que encerrou o comício .Pretende ainda a identidade de todos os que possam ter presenciado o gesto e é perguntado ao deputado se ele pode descrever o gesto e se André Ventura o entende como uma saudação nazi.É solicitada a cópia da inscrição no evento da pessoa que fez a saudação e pedido ao deputado para identificar dois homens que estão ao seu lado numa fotografia.Contactado pelo, André Ventura confirma a existência do inquérito e garante "total colaboração com o Ministério Público."