O Ministério Público de Matosinhos deduziu acusação contra uma mulher que tentou matar a amante do companheiro à facada quando estava com o filho bebé ao colo. O crime violento ocorreu no dia 5 de janeiro do ano passado e a arguida foi agora formalmente acusada por um crime de homicídio qualificado na forma tentada.









A acusação dá conta de que a arguida soube que o companheiro tinha ido a um encontro com a amante. Ligou à sogra e foi com esta e com o filho bebé ao colo confrontar o casal. Levava já duas facas de cozinha escondidas no braço esquerdo e, no local, após uma acesa troca de palavras, usou uma delas para esfaquear a amante do companheiro no peito. A suspeita ainda chegou a pegar na segunda faca para continuar a golpear a vítima, mas não conseguiu porque foi travada pela sogra.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto - que divulgou ontem a dedução da acusação - dá conta de que a vítima apenas não morreu porque recebeu rápida assistência médica após o ataque.