MP iliba governantes e ex-ministros suspeitos de ajustes diretos à Linklaters

O Ministério Público ilibou Fernando Medina, Pedro Siza Viera, Duarte Cordeiro e Graça Fonseca, atuais ou antigos membros do Governo Socialista no caso de alegados ajustes diretos irregulares e eventual violação das regras da contratação pública. A informação foi avançada por fonte oficial da Procuradoria-Geral da República ao jornal Eco.A investigação, que teve início em 2016, foi dada como terminada após o Departamento de Ação Penal de Lisboa não ter encontrado indícios criminais na matéria.O ministro das Finanças Fernando Medina estava a ser investigado por ações tomadas quando era presidente da Câmara de Lisboa, entre 2015 e 2021. Em causa estavam ajustes diretos ao Linklaters, o escritório de advogados do ex-ministro da Economia, Pedro Siza Viera.Em quatro anos, o Linklaters teria recebido mais de 800 mil euros por serviços jurídicos contratados pela autarquia e desde 2013 terá celebrado 25 contratos por adjudicação direta com a Câmara.Os contratos sob suspeita foram assinados por Medina quando ainda era vereador, e por Duarte Cordeiro e Graça Fonseca, também vereadores, quando Medina já era presidente da Câmara.