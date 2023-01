MP pede condenação de Francisco J. Marques por três crimes de divulgação de correspondência não consentida

As alegações finais do julgamento do caso da divulgação dos emails do Benfica recomeçaram esta terça-feira.



O diretor de comunicação do FC do Porto, Francisco J. Marques, defendeu em tribunal o interesse público na divulgação dos emails do Benfica, comparando aquilo que fez, num programa do Porto Canal, aos casos ‘Wikileaks’ e ‘Panama Papers’.



Ao minuto Atualizado a 24 de jan de 2023 | 10:54

10:54 | 24/01 Procuradora não pede condenação nem absolvição para Diogo Faria e Júlio Magalhães Relativamente a Diogo Faria e Júlio Magalhães, a procuradora não pediu explicitamente nem a condenação nem a absolvição dos arguidos, deixando essa decisão ao critério do tribunal.



Apesar disso, Ana Pais admitiu que ficou demonstrado em tribunal que Júlio Magalhães "nunca teve participação direta no programa Universo Porto Bancada", onde os emails foram divulgados.