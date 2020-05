O Ministério Público pediu, no Tribunal de Portimão, a condenação de dois ingleses, de 20 e 31 anos, pelos crimes de roubo qualificado e sequestro de um homem de 45 anos, que torturaram para o obrigar a dizer onde tinha dinheiro.A vítima foi torturada com cabos de bateria no pénis e noutras partes do corpo, bem como agredida a soco e pontapé.Os crimes ocorreram no dia 2 de outubro de 2018. A vítima, apesar de ferida, conseguiu fugir. Os arguidos estão presos.