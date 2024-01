MP pede "pena exemplar e efetiva" para ex-presidente e ex-diretora do Lar do Comércio

Os crimes aconteceram entre 2015 e 2020. Os utentes do Lar do Comércio passavam fome e, pelo menos, oito acamados na enfermaria "estavam amarrados às camas, com as mãos presas, de barriga para o ar, durante dia e noite", pode ler-se na acusação, que refere ainda que, no espaço de quatro meses - após uma busca domiciliária realizada ao espaço, em 2019 -, 14 acamados morreram, a maioria no hospital, com infeções várias.