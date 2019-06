MP quer empresária e autarcas presos na Operação Teia

O procurador no processo Teia entende que Joaquim Couto, autarca de Santo Tirso, e a mulher, a empresária Manuela Couto, devem aguardar julgamento em prisão preventiva e que Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos, deve ficar em casa com pulseira eletrónica.Os três permanecerão detidos na cadeia anexa à PJ até segunda-feira às 14h00 - hora a que serão conhecidas as medidas de coação.Já Laranja Pontes, que este sábado entrou na reforma, saiu em liberdade. Para o presidente do IPO do Porto, o MP pediu caução carcerária de 20 mil euros.Estão em causa crimes de corrupção.