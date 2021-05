Mulher agredida à facada pelo filho em casa no Porto

Quando os agentes da PSP chegaram ao prédio, na rua do Amial, Porto, encontraram uma mulher, de 53 anos, ensanguentada, com vários golpes na cara e junto ao pescoço, e marcas de agressão violenta. À porta do edifício, ao fim da tarde de sexta-feira, a vítima pedia socorro. Tinha sido espancada e esfaqueada pelo filho adotivo, de 32. O homem foi intercetado e detido de imediato, nas escadas de acesso do edifício, por violência doméstica. A vítima foi hospitalizada e não corre perigo de vida.







As agressões ocorreram no interior da casa onde ambos vivem. Depois de uma discussão violenta, o homem agrediu a mãe em várias partes do corpo. Ainda agarrou numa faca e golpeou-a na cara e junto ao pescoço. A mulher ficou com várias marcas, incluindo um hematoma no olho direito. A PSP foi alertada através de uma chamada telefónica e dirigiu-se de imediato para o local. À chegada, a vítima estava maltratada mas consciente. O filho foi detido pouco depois, nas escadas.





A Divisão de Investigação Criminal encontrou e apreendeu uma faca, que terá sido utilizada nas agressões. A mulher foi socorrida no local e transportada para o Hospital de Santo António, onde recebeu vários cuidados médicos. Ao que o CM apurou, não correrá perigo de vida mas mantém-se hospitalizada.





O suspeito será consumidor de droga e já terá estado preso. Detido por violência doméstica, passou a noite nas instalações da PSP e será presente a primeiro interrogatório judicial.