Mulher agredida por irmão e filha em discussão devido a cão

Vítima de 64 anos ficou ferida e foi para o hospital em Portimão.

Por Ana Palma | 02:40

Uma mulher de 64 anos foi agredida durante a manhã de ontem no interior da sua habitação, em Portimão, alegadamente por um irmão e pela filha, tendo ficado ferida.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 09h31, depois de moradores no local se terem apercebido de gritos e confusão no interior da casa onde mora a vítima, num bairro camarário junto à avenida 25 de Abril.



De acordo com fontes que solicitaram o anonimato, a mulher terá sido agredida por ambos os familiares, uma situação que ainda está a ser apurada pela PSP de Portimão que foi chamada ao local.



Tanto o irmão como a filha da vítima sofrem de perturbações mentais. Ao homem já foi, aliás, diagnosticado esquizofrenia. Vivem todos na mesma casa e, segundo o CM confirmou junto de fontes oficiais, a família já está referenciada pelas autoridades por situações semelhantes. Neste caso, a discussão e as agressões terão começado devido a um cão.



A vítima sofreu hematomas e escoriações e, uma vez assistida no local pela equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários de Portimão, foi transportada para o hospital de Portimão.



Internamento tentado

Alarmados com a situação, alguns vizinhos da vítima já tentaram que a filha da mulher - que apresenta desde há bastante tempo um comportamento perturbado e agressivo - seja internada compulsivamente numa unidade de saúde mental, mas sem sucesso.



Foi ao hospital mas saiu

A delegada de saúde de Portimão também foi alertada para o caso e tentou que a filha da vítima fosse tratada mas, quando foi ao serviço de Psiquiatria do hospital de Faro, a mulher acabou por não ficar internada.