Uma mulher agrediu esta sexta-feira um agente da PSP depois de tentar atravessar a pé as cinco faixas de rodagem do IC19.O polícia foi mordido e teve de ser assistido no Hospital Amadora-Sintra. A agressora, de 60 anos, também foi levada para o hospital e ficou internada. A mulher colocou em risco a própria vida e também a de todos os que circulavam naquela estrada.