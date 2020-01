Médica agredida fica com fratura em dedo durante consulta em Águeda

Os ataques começaram por ser verbais, mas logo tudo passou para a violência física. Uma médica, de 33 anos, foi agredida com vários murros pela mãe da criança que estava a consultar, na noite de quinta-feira, no serviço de Urgência do Hospital de Águeda.O caso teve lugar pelas 23h00.A agressora acusou a profissional de saúde de negligência e lentidão. De seguida, e à frente do filho menor, desferiu socos na cabeça da clínica, que, ao tentar proteger-se com as mãos, acabou por sofrer uma fratura num dedo. Teve de ser assistida e já não terminou o turno, sendo substituída."Já houve quem justificasse isto com uma suposta falha de comunicação por causa de a médica ser moldava, mas é mentira. Fala melhor português do que eu, foi tudo por causa da má formação das pessoas", contou uma funcionária, que preferiu manter o anonimato."Não há, em Águeda, sistema de botões de pânico porque o serviço de Urgência do Hospital de Águeda está prestes a entrar em obras de profunda requalificação, estando a consignação da obra agendada para 30 de janeiro. O hospital ofereceu ajuda psicológica à profissional", referiu o Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Já a Ordem dos Médicos do Centro "lamenta a ausência de respostas por parte do Ministério da Saúde" ao aumento da violência.A GNR de Águeda identificou a agressora. A médica foi observada, esta sexta-feira, no Instituto de Medicina Legal de Aveiro e vai apresentar queixa.