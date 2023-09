Uma mulher de 47 anos foi constituída arguida pela GNR de Viseu por contrafação no âmbito de uma operação, realizada em maio último, que resultou na detenção de 15 pessoas que terão efetuado mais de uma centena de furtos em casas e estabelecimentos comerciais em todo o País.





A mulher é sogra de um homem suspeito de receber bens furtados pelos detidos e efetuava a venda de artigos online. Foi constituída arguida após duas buscas domiciliárias nas quais foram apreendidos centenas de artigos, alarmes de roupa furtada e matéria para etiquetagem contrafeitos. Os membros do grupo desmantelado pela GNR de Viseu dedicavam-se ao furto em todo o território do continente, havendo referências a crimes praticados em pelo menos 15 distritos do País. Sete dos detidos aguardam julgamento em prisão preventiva.