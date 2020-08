Mulher ataca marido com duas facadas nas costas em Rio Tinto

Um homem, de 37 anos, foi atacado à facada pela própria mulher, ao final da tarde desta quarta-feira, no interior da casa em que vivem, na rua Afonso Albuquerque, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar.A vítima foi atingida com dois golpes nas costas, junto a uma omoplata, e após ter sido socorrida no local pelo INEM foi transportada ao Hospital de Santo António, no Porto, de onde teve alta pouco tempo depois. O alerta foi dado à PSP da esquadra de Rio Tinto, às 18h30.No local, os polícias encontraram o homem a sangrar mas colaborante. De acordo com fonte policial, a vítima sofreu ferimentos ligeiros. Na origem desta agressão terá estado uma discussão entre o casal, que estava sozinho no interior da casa. No local, a PSP identificou a autora dos dois golpes de faca, uma mulher com cerca de 40 anos.Segundo oapurou no seio do casal, não haverá qualquer histórico de violência doméstica, tendo sido este um ato isolado.O caso transitou para a Divisão de Investigação Criminal da PSP, sendo que o caso vai agora ser comunicado ao Ministério Público.A agressora terá utilizado uma faca de cozinha.