Rixa entre alunos acaba à navalhada

Levava no bolso uma navalha de pequenas dimensões e, durante uma discussão com um colega, decidiu exibi-la. Mas o aluno da Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga, acabou ferido com a própria arma branca, no pescoço, pelo outro estudante, de 18 anos. A vítima , de 17, sofreu ferimentos ligeiros. A PSP investiga e a direção da escola já decidiu suspender preventivamente os dois estudantes.O alerta foi dado às 10h30 desta quinta-feira. A agressão ocorreu no parque de estacionamento, a metros do portão da escola, na freguesia de São José de São Lázaro. Vários alunos estavam no local e chamaram as autoridades. Os dois envolvidos teriam já tido discussões anteriores por motivos fúteis. A vítima sofreu um golpe no pescoço, foi assistida no local pelo INEM e transportada ao Hospital de Braga. Recebeu alta pouco depois.Já o aluno que esfaqueou o colega foi retido nas instalações da escola e depois ouvido por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga. Não foi detido e, por decisão do Ministério Público, o caso acabou remetido para o Tribunal de Braga. O inquérito vai decorrer e será chamado a depor o estudante ferido, a quem pertencia a navalha. Os pais dos dois estudantes foram chamados à Secundária e igualmente ouvidos pelos agentes. A arma branca foi recuperada no local.Ao, o diretor da escola confirmou uma "altercação no exterior do recinto escolar" e garantiu que a situação vai ser esclarecida no âmbito dos processos disciplinares.