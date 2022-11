O crime ocorreu na madrugada de sábado, dia 19 de novembro. Uma mulher, de 28 anos, agrediu e ameaçou o marido durante uma discussão no interior da viatura da família na Rua Alverca, em Assequins, Águeda. Eram 06h00 da manhã quando o casal entrou em desacordo. Com recurso a uma faca, que encostou ao pescoço do companheiro, a mulher ameaçou-o e atacou-o, provocando-lhe um corte superficial.









