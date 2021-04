Mulher ateia fogos em Gondomar para ter mais lugares de estacionamento

Uma mulher, de 70 anos, foi detida pela Polícia Judiciária do Porto por ser suspeita de ter ateado quatro fogos florestais junto a um hipermercado em Fânzeres, Gondomar. A reformada, que sofre de problemas mentais, usava um isqueiro para incendiar o mato junto ao hipermercado, no final da ida às compras. Alegou que pretendia que a zona de mato ficasse limpa para poder haver mais estacionamento.Foi apanhada fora de flagrante delito, no cumprimento de mandado de detenção, e presente esta quinta-feira a tribunal em primeiro interrogatório judicial. O juiz libertou-a, mas está obrigada a apresentar-se quinzenalmente na GNR e sujeitar-se a um tratamento psiquiátrico.Três das ignições aconteceram no verão de 2019. Na altura, os indícios apontaram logo para a suspeita, que entretanto parou com a atividade criminosa. Voltou a atacar no passado dia 21 de março e foi apanhada pelas câmaras de videovigilância da superfície comercial.