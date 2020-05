Mulher constituída arguida após deitar cães recém-nascidos no lixo em Ovar

A GNR de Ovar resgatou três cães recém-nascidos, dois dos quais atirados para um contentor do lixo por uma mulher de 59 anos, posteriormente constituída arguida.

Em comunicado, a GNR refere que o caso ocorreu no dia 30 de abril, tendo a mulher sido identificada por maus tratos a animais.

Tudo aconteceu após uma denúncia de que a mulher estaria a colocar, no contentor do lixo, um saco com cães ainda com vida.

A mulher foi constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Ovar.



Os animais foram levados para as instalações da GNR para serem depois entregues a uma família de acolhimento.