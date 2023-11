Uma jovem, de 18 anos, diz ter sido violada esta quarta-feira por volta das 17h00, por três jovens, dois de 14 e um de 17 anos.A vítima refere que conheceu um dos agressores, através da Internet, e marcou um encontro com ele em Alcochete, mas diz ter sido surpreendida com a presença de mais dois jovens e relatou ter sido violada.A vítima deslocou-se ao posto da GNR para apresentar queixa e foi depois transportada para o Hospital do Barreiro.A PJ está, agora, a cargo da investigação.