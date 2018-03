Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 23 anos ferida em colisão na Póvoa de Lanhoso

Fátima Silva Vieira teve de ser desencarcerada do veículo e transportada ao Hospital de Braga.

Por L.R. | 09:36

Uma mulher, de 23 anos, sofreu ferimentos na sequência de uma violenta colisão entre o carro onde seguia e outro veículo, este sábado às 07h55, na EN103, em Covelas, Póvoa de Lanhoso.



Fátima Silva Vieira teve de ser desencarcerada do veículo e transportada pelos bombeiros ao hospital de Braga. A GNR investiga as causas do embate.