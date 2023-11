Mulher de 40 anos detida por tentativa de homicídio do companheiro em Idanha-a-Nova

Uma mulher de 40 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), esta sexta-feira, em Ladoeiro, concelho de Idanha-a-Nova, por fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, contra o seu companheiro de 47 anos.Os factos ocorrem ao início da tarde de quinta-feira, no interior da residência familiar do casal e em contexto de violência doméstica. A vítima terá sido atingida pela mulher, com um golpe de uma faca de cerca de 20cm, que lhe perfurou o abdómen, causado-lhe uma laceração hepática e significativa perda de sangue.Na casa, esteve um amigo do casal que prestou socorro ao homem e evitou a morte da vítima. O homem foi submetido a uma cirurgia urgente no Hospital de Castelo Branco.A detida será presente às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial.