Uma mulher, de 70 anos, morreu esta terça-feira afogada num tanque na sua habitação particular na rua da Costa, em Mancelos, Amarante.



O alerta foi dado às 10h29 e os Bombeiros de Vila Meã, com o apoio de uma viatura médica de emergência e reanimação do hospital Padre Américo, foram accionados para o local.

A GNR de Vila Meã tomou conta da ocorrência.