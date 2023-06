Uma mulher de 72 anos morreu no despiste de um trator, que capotou, esta tarde, em Arões Santa Cristina, Fafe.O alerta foi dado pelas 17h06.O trator capotou para um terreno. A vítima sofreu ferimentos graves e ainda foi socorrida pelos Bombeiros de Fafe e duas equipas médicas: uma viatura médica de emergência e reanimação e outra de suporte imediato de vida. A vítima não resistiu aos graves ferimentos.A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste fatal.