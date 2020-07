Mulher de 81 anos mordida por ratazana em lar de Montargil

com Alzheimer do lar da Santa Casa da Misericórdia de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, foi mordida por uma ratazana tendo ficado com ferimentos.De acordo com a Rádio Elvas, que cita a neta da idosa, a mulher terá sido "mordida numa orelha quase até ao tímpano". Carina Prates acrescenta ainda que "a ratazana lhe comeu um calcanhar e roeu-lhe algumas partes dos dedos das mãos".Contactada pelo, a direção do lar afirma que não prestar declarações.