Mulher de 86 anos desaparecida no Cartaxo

Vitalina Galvão, de 86 anos, desapareceu esta segunda-feira, dia 5, ao final do dia no Cartaxo, Santarém. Foi vista pela última vez a sair de um supermercado onde costumava fazer compras. Segundo o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, a idosa tinha uma saúde débil tendo-lhe sido diagnosticada a doença de Alzheimer recentemente.

A PSP deu início às buscas pela mulher no dia seguinte ao seu desaparecimento. Esta quarta-feira, a Câmara Municipal do Cartaxo reuniu bombeiros, proteção civil, GNR e associações de ajuda humanitária para se juntarem à PSP nas operações.

Foram definidos locais de busca e foi feito um apelo à participação de voluntários. De acordo com jornal O Mirante, entre meios operacionais e voluntários participaram mais de 100 pessoas nas buscas que tiveram também o apoio de cães e drones para auxiliar as forças de segurança.

A idosa tinha por hábito andar a pé pela cidade, por norma vestida com roupas escuras, bengala, saco de plástico branco ao braço e a chave de casa pendurada num fio ao pescoço.

Os habitantes da cidade caracterizam Vitalina como sendo uma senhora sociável e conhecida por todos uma vez que frequentava regularmente os espaços públicos do Cartaxo. Apesar de algumas dificuldades motoras, geralmente movimentava-se pelo próprio pé salvo raras exceções em que utilizava os meios de transporte públicos.

Vitalina Galvão tem dois filhos, uma filha que vive em Londres e um filho que reside na freguesia de Ereira, também no concelho do Cartaxo. Vive sozinha há três anos, desde a morte do marido, mas o neto reside no primeiro andar do mesmo prédio.

As entidades municipais e a família da idosa apelam ao contacto com as autoridades caso seja conhecida alguma informação sobre o paradeiro da desaparecida.