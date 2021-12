U ma idosa, de 88 anos, perdeu esta quinta-feira o controlo do carro que conduzia em Janas, no concelho de Sintra, acabando por colidir com um camião que se encontrava estacionado em frente a uma mercearia. O motorista do veículo pesado foi atropelado. A condutora e o homem foram transportados, em estado considerado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.