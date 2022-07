Mulher detida após roubar loja e esbofetear funcionário em Aveiro

Uma mulher, de 22 anos, foi detida, no domingo passado, pela PSP de Aveiro, por ter agredido um funcionário de um estabelecimento comercial na cidade de Aveiro. A jovem, que é suspeita de ter furtado artigos da loja, agrediu o homem com duas bofetadas.As agressões foram concretizadas na presença dos agentes da PSP que tinham sido accionados por causa do crime de furto.A mulher, residente em Coimbra, foi detida, cerca das 20h00, pela suspeita do crime de ofensa à integridade física. A detida foi levada para a esquadra local.Após as diligências da autoridade, a jovem foi notificada para comparecer perante o Ministério Público de Aveiro.