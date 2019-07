Mulher detida a agredir marido em frente às filhas na via pública em Grândola

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Grândola, deteve esta segunda-feira uma mulher de 44 anos por violência doméstica na via pública em Grândola. A suspeita foi apanhada em flagrante a agredir fisicamente o marido, na presença das filhas de quatro e 19 anos.Segundo o comunicado da GNR, quando apanhada pelas autoridades a arguida "injuriou os militares da patrulha" e tentou ainda agredir uma outra cidadã.A GNR apurou ainda que a arguida possui um processo pendente de afastamento coercivo, por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.A mulher passou a noite nas instalações do Posto Territorial do Torrão, tendo sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Grândola.