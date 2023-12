Mulher detida por agredir polícia a murro nas Caldas da Rainha

Uma mulher de 45 anos foi detida por agredir um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) das Caldas da Rainha, no passado dia 16 de dezembro, pelas 13h30.A agressão ocorreu depois da PSP ter sido acionada para uma situação de distúrbios num talho. Os agentes detiveram a mulher após esta ter recusado abandonar o estabelecimento comercial. Já no exterior, a detida tentou abrir a porta do carro-patrulha e quando, foi impedida de o fazer, agrediu um dos agentes com murros.A vítima foi transportada para o Centro Hospitalar Oeste-Norte de Caldas da Rainha e agressora para a esquadra.Esta segunda-feira a mulher vai ser presente ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.