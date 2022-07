A Polícia Judiciária (PJ) prendeu um casal residente no Monte da Caparica, Almada, por ter participado no sequestro, agressões e humilhação pública de uma mulher. A vítima foi apanhada por uma das detidas a fazer sexo com o marido, o outro elemento preso, e por isso foi humilhada e abandonada nua num bairro do Seixal.









