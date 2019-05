Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher em estado grave após colisão com cavalo em Beja

Animal morreu no local. Proprietários da carroça fugiram do local.

19:40

Uma mulher de 43 anos ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre o veículo ligeiro que conduzia e uma carroça puxada por um cavalo, que também ficou ferido e acabou por morrer, em Beja.



A vítima foi socorrida e assistida no local e foi transportada para o hospital de Beja.



O acidente aconteceu cerca das 18h45 deste domingo. Segundo o que o CM conseguiu apurar, os proprietários do veículo de tração animal abandonaram o local.



No local estiveram duas patrulhas da PSP, uma patrulha da GNR, o INEM e os Bombeiros de Évora.