Mulher encontrada morta em casa com sinais de violência

Vítima tinha 65 anos. Circunstâncias levantam suspeitas de homicídio, em Almeirim.

Por João Nuno Pepino | 22:13

Uma mulher foi encontrada já cadáver com sinais de violência à sua volta, esta quarta-feira, num apartamento no centro de Almeirim. A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte.



A vítima, de 65 anos, estaria já morta há mais de 48 horas, e não era vista na vizinhança desde segunda-feira, segundo o que a CMTV conseguiu apurar.

A mulher residia sozinha num quarto alugado, e o alerta para as autoridades foi dado pela dona do apartamento, que a encontrou já sem vida, e com marcas de sangue à volta do corpo.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santarém foi chamado ao local, num 2º andar na Rua Bernardo Gonçalves, mas perante a hipótese de se tratar de homicídio, a Polícia Judiciária acabou também por ser acionada para recolher provas e tomar conta da investigação.

Segundo alguns populares, a mulher era natural do concelho de Vila Franca de Xira, e residia sozinha em Almeirim há alguns anos.