As discussões entre Teresa Paula Oliveira, de 55 anos, e o companheiro, com cerca de 60, eram frequentes devido a conflitos familiares. Esta sexta-feira, a mulher, vítima de violência doméstica, foi encontrada morta com dois tiros na casa onde residia, na Moita, concelho de Castanheira de Pera. Estava na cama, vestida com um pijama. O companheiro fugiu num carro que era da família da vítima e estava esta sexta-feira à noite a ser procurado pela Polí...