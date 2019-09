Freira encontrada morta numa casa em São João da Madeira

Uma freira, com cerca de 60 anos, foi este domingo encontrada morta numa casa na Rua da Arrifana, em São João da Madeira, distrito de Aveiro.A Polícia Judiciária do Porto foi mobilizada para o local.Ao que tudo indica, a mulher foi encontrada em casa de um homem, com 41 anos, que terá antecedentes criminais, nomeadamente de homicídio. Este homem, que já terá cumprido uma pena de prisão, encontra-se no interior de uma das viaturas da patrulha da PSP.A mulher realizava trabalho social e, para deslocação, usava uma mota elétrica.Não são conhecidas as circunstâncias que levaram a vítima a entrar na casa nem das causas da morte.