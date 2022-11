Mulher ferida com gravidade após despiste em Santa Maria da Feira

Uma mulher, de 62 anos, sofreu ferimentos graves, ao início desta tarde de terça-feira, na sequência do despiste, seguido de saída de estrada, do carro em que seguia, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário, na rua da Ponte, em Lobão. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, acompanhada pela VMER, para o hospital de Santa Maria da feira. A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.