Uma mulher ficou ferida num acidente entre um carro e um camião na VCI, no Porto, no sentido Freixo-Arrábida.O acidente provocou o capotamento do carro e a vítima teve de ser desencarcerada. O alerta para o acidente foi dado pelas 08h00.A circulação está cortada nas duas faixas da esquerda da VCI, o que está a provocar longas fila de trânsito.No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários portuenses, o INEM e a PSP.