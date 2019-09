Mulher ferida em colisão entre carro e carrinha em Macedo de Cavaleiros

Uma mulher de 43 anos ficou ferida, esta quinta-feira de manhã, numa colisão entre uma carrinha e um carro na localidade de Vilarinho de Agrochão, Macedo de Cavaleiros.O acidente aconteceu pouco depois das 8h da manhã, na Estrada Nacional 206, ao quilómetro 194.A vítima seguia ao volante de uma das viaturas envolvidas no sinistro. Foi assistida no local pelos bombeiros voluntários de Macedo de Cavaleiros e por uma equipa do INEM, e depois transportada ao hospital de Bragança.A GNR tomou conta da ocorrência.