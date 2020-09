Mulher de 22 anos ferida em despiste na A1 em Coimbra

Uma mulher de 22 anos sofreu este domingo ferimentos graves, após o despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, ao quilómetro 195 da A1, em Coimbra.O acidente ocorreu ao final da tarde, pouco depois da saída para Coimbra-Norte, no sentido Norte-sul da autoestrada do Norte. A vítima era a condutora e única ocupante do carro e ficou encarcerada, tendo sido retirada da viatura pelas equipas de socorro.