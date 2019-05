Santana Lopes sofre acidente na A1 em Leiria. Carro capotou várias vezes

Santana Lopes, líder do partido Aliança, sofreu esta quarta-feira um acidente na A1 entre Pombal e Soure. Com ele seguia também Paulo Sande, candidado do partido Aliança às Europeias, que sofreu algumas escoriações.Pelas 17h30, avança a Lusa, Pedro Santana Lopes estava "encarcerado dentro do carro". O líder do partido e o candidato foram assistidos no local e posteriormente encaminhados para o hospital. Cerca das 22h00, Paulo Sande teve alta.Ao que oapurou, o carro capotou várias vezes. Os dois representantes políticos sofreram ferimentos ligeiros.O carro onde seguia o político capotou ao quilómetro 136 da autoestrada, no sentido Norte-Sul, quando seguiam de Coimbra para Lisboa.Santana Lopes, por ser a vítima que inspira maior cuidado, foi transportado por um helicóptero do INEM para os Hospitais da Universidade de Coimbra. Era o líder do partido Aliança que conduzia o veículo.Paulo Sande disse à Lusa que se encontra bem, "apesar do susto", mas que Santana Lopes foi imobilizado com um colar cervical, por se ter queixado de "dores no peito" e ter ligeiros ferimentos na cabeça.De acordo com fonte da candidatura, Santana está a ser "transportado de helicóptero para Coimbra", mas "parece que não é nada de muito grave".O antigo primeiro-ministro "não corre perigo de vida", assegurou a fonte.As restantes ações de campanha desta quarta-feira, bem como as que estavam agendadas para quinta-feira "estão obviamente canceladas", avançou a fonte da campanha.O veículo encontra-se encostado à berma e foi o único envolvido neste acidente. A estrada encontra-se cortada em ambos os sentidos.No local encontram-se 16 operacionais apoiados por sete veículos. O alerta foi dado às 17h14.